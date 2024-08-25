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В ходе СВО пропал боец из Кургана, который служил в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Кургана, который служил в Ростовской области
В ходе специальной военной операции пропал боец из Кургана, который служил в Ростовской области. Девять месяцев назад Марат Фазылов перестал выходить на связь со своими близкими.

Последний раз он связывался с родственниками 11 ноября 2023 года, находясь на территории Донбасса. Он был закреплен за воинской частью 78568, расположенной в городе Миллерово Ростовской области.

Позывной Марата – «Фазан». Родственники опубликовали в социальных сетях ориентировку, в которой описали его приметы. У Марата на правом предплечье есть татуировка девушки с волосами до плеч, на правой ноге также есть татуировка девушки, на голове заметны шрамы от осколков мин. На правой руке тоже есть шрам, а под кожей находится осколок. Волосы седые, в основном они подстрижены очень коротко.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марата Фазылова, то сообщите в воинскую часть.
Фото: Соцсети.
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