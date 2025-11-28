Миссия длительного комфортного путешествия выполнима с кроссовером JAECOOJ8: добро пожаловать в бизнес-класс!
Планируете семейное путешествие или бизнес поездку, например, из Ростова-на-Дону в Москву или поездку по Черноморскому побережью? JAECOO J8 — идеальный компаньон для этого.
Мощный двухлитровый двигатель с впечатляющими 249 лошадиными силами и крутящим моментом 385 Нм обеспечивает уверенный разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды. Это значит, что обгон на трассе или динамичный старт после отдыха становятся легкими и безопасными маневрами. А чтобы вы могли полностью сосредоточиться на дороге, продвинутый комплекс ADAS берет большую часть забот на себя.
Утомительное движение в потоке? Адаптивный круиз-контроль не просто поддерживает скорость — он следит за дистанцией и подстраивается под темп впереди идущего автомобиля даже на малых скоростях от 30 км/ч, а система контроля полосы деликатно удерживает автомобиль точно по центру.
Ночная трасса тоже больше не испытание — умная система IHC сама позаботится о переключении света фар, реагируя на встречные машины и общую освещенность. При перестроении система мониторинга слепых зон BSD предупредит о машинах, которые могли остаться незамеченными, а на стоянках система RCTA заранее сообщит о транспорте, приближающемся сбоку.
Во время длительного путешествия или в городской пробке вы наслаждаетесь комфортом премиальных кресел с кожей наппа. Для большего расслабления настройте вентиляцию сидений и также отрегулируйте кресло в 12 положениях.
Любимая музыка зазвучит по-новому благодаря премиальной аудиосистеме с 14 динамиками, включая специальные излучатели в передних подголовниках — они создают эффект персонального концертного зала. На большом 24,6-дюймовом экране с изогнутыми краями вся информация считывается моментально при любом освещении. А панорамная крыша с люком наполняет салон естественным светом, визуально расширяя пространство.
И, наконец, JAECOOJ8 производит впечатление без слов. Все начинается с первого взгляда — будь то деловая встреча у премиального ресторана, приезд на важные переговоры или возвращение домой в элитный жилой комплекс. Ваш автомобиль говорит о вас раньше, чем вы произнесете первое слово. JAECOO J8 знает, как создать правильное впечатление в любой ситуации!
Испытайте кроссовер на тест-драйве в самом центре Ростова и за его пределами, опытные менеджеры официального дилерского центра JAECOO ААА Моторс на Текучева, 350А познакомят вас с этим роскошным автомобилем!
Подробнее - по телефону: +7 (863) 306-50-96 или по ссылке https://clck.ru/3PsP4p
JAECOOJ8: Добро пожаловать в бизнес-класс!
Erid: 2SDnjczywQB
Реклама. ООО «Формула-МЦ», ИНН 6167145501