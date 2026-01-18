В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва
В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в местной администрации 18 января.
16 января произошла крупная коммунальная авария. В результате без воды остался целый город Гуково, а также Красносулинский и Каменский районы. Проблемы с этой коммуникацией стали наблюдаться в городе Зверево. В Гуково ввели режим повышенной готовности. Людям организовали подвоз воды. Подачу воды пообещали восстановить к вечеру 18 января. Однако в этот день ночью между насосными станциями случился повторный прорыв. Без воды остались города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов.
В Красносулинском районе и городе Зверево ввели режим повышенной готовности. Меры также продолжили действовать в городе Гуково. Для оперативного устранения аварии работы проводятся непрерывно.
Уже третьи сутки сотни людей остаются без необходимой коммуникации.
Так, в Гуково люди стали толпами ходить на родник. Там они набирают чистую воду тоненькой струйкой. Из-за этого приходится стоять на морозе длительное время.
Кроме этого, по заявкам жителей власти постепенно организуют подвоз воды.
К сожалению, сроки восстановления коммуникации неизвестны. Людям остается только надеяться, что воду включат как можно раньше.