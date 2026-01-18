Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва
В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в местной администрации 18 января.

16 января произошла крупная коммунальная авария. В результате без воды остался целый город Гуково, а также Красносулинский и Каменский районы. Проблемы с этой коммуникацией стали наблюдаться в городе Зверево. В Гуково ввели режим повышенной готовности. Людям организовали подвоз воды. Подачу воды пообещали восстановить к вечеру 18 января. Однако в этот день ночью между насосными станциями случился повторный прорыв. Без воды остались города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов.

В Красносулинском районе и городе Зверево ввели режим повышенной готовности. Меры также продолжили действовать в городе Гуково. Для оперативного устранения аварии работы проводятся непрерывно.

Уже третьи сутки сотни людей остаются без необходимой коммуникации.

- Дома все запасы уже закончились. Воды в магазинах тоже нет. Топим снег. Но эту воду мы не можем использовать для приготовления еды, - пишут жители в социальных сетях.


Так, в Гуково люди стали толпами ходить на родник. Там они набирают чистую воду тоненькой струйкой. Из-за этого приходится стоять на морозе длительное время.

Кроме этого, по заявкам жителей власти постепенно организуют подвоз воды.

К сожалению, сроки восстановления коммуникации неизвестны. Людям остается только надеяться, что воду включат как можно раньше.
Фото: Антонина Пшеничная
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.