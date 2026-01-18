- Дома все запасы уже закончились. Воды в магазинах тоже нет. Топим снег. Но эту воду мы не можем использовать для приготовления еды, - пишут жители в социальных сетях.

Фото: Антонина Пшеничная

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за прорыва водовода. Об этом сообщили в местной администрации 18 января.16 января произошла крупная коммунальная авария. В результате без воды остался целый город Гуково, а также Красносулинский и Каменский районы. Проблемы с этой коммуникацией стали наблюдаться в городе Зверево. В Гуково ввели режим повышенной готовности. Людям организовали подвоз воды. Подачу воды пообещали восстановить к вечеру 18 января. Однако в этот день ночью между насосными станциями случился повторный прорыв. Без воды остались города Гуково и Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов.В Красносулинском районе и городе Зверево ввели режим повышенной готовности. Меры также продолжили действовать в городе Гуково. Для оперативного устранения аварии работы проводятся непрерывно.Уже третьи сутки сотни людей остаются без необходимой коммуникации.Так, в Гуково люди стали толпами ходить на родник. Там они набирают чистую воду тоненькой струйкой. Из-за этого приходится стоять на морозе длительное время.Кроме этого, по заявкам жителей власти постепенно организуют подвоз воды.К сожалению, сроки восстановления коммуникации неизвестны. Людям остается только надеяться, что воду включат как можно раньше.