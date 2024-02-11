В части Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

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В части Ростовской области 11 февраля ввели режим повышенной готовности. Меры коснулись 23 муниципальных образований региона.В их числе – города Шахты, Гуково, Новошахтинск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Волгодонск и Зверево. В список также вошли Мартыновский, Морозовский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, Тацинский, Усть-Донецкий и Цимлянский районы.Кроме того, режим повышенной готовности ввели на территориях Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Каменского, Константиновского, Красносулинского районов.Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, меры позволят привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятной погоды.Отметим, что на Дону продлили штормовое предупреждение по 12 февраля. Жителям и гостям региона по возможности стоит оставаться дома.