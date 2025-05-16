В Красносулинском районе ввели режим повышенной готовности из-за отключения воды

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В Красносулинском районе был введён режим повышенной готовности из-за прекращения водоснабжения. Об этом сообщил глава района Иван Кирпичков.В городских резервуарах уровень воды достиг критической отметки, что привело к временному прекращению подачи воды в Красном Сулине. Причиной стало возникновение проблем на водоочистных сооружениях в Новошахтинске. В результате без воды остались жители посёлка Н. ГРЭС, 4-го микрорайона, Горняцкого, 50 лет Октября, Казачьего и Соцпосёлка. Также пострадали предприятия «Ларта Гласс Ростов» и «ТехноНиколь».На период отключения водоснабжения будут задействованы три автомобиля с питьевой водой и один с технической.