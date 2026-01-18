Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области уже третьи сутки сидят без воды из-за крупного порыва

Жители Ростовской области уже третьи сутки сидят без воды из-за крупного порыва
Жители Ростовской области уже третьи сутки сидят без воды из-за крупного порыва. Об этом сообщила министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная.

Напомним, что 16 января произошла крупная коммунальная авария на насосной станции № 5. В результате без необходимой коммуникации остался целый город Гуково, Красносулинский и Каменский районы. Перебои с водоснабжением наблюдались в городе Зверево. Людям организовали подвоз воды. Ориентировочно подачу воды собирались восстановить к вечеру 18 января.

Но, ночью 18 января между насосными станциями случился повторный порыв. Из-за аварии воды нет в городах Гуково и Зверево, а также в поселках Красносулинского и Каменского района.

Специалисты уже приступили к устранению порыва. Работы осложнены глубиной и погодными условиями, но ведутся непрерывно.

Жителям организуется подвоз воды.

Сроки восстановления подачи воды неизвестны.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.