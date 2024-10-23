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В парке «Лога» орнитологи спасли аиста со сломанным крылом

В парке «Лога» орнитологи спасли аиста со сломанным крылом
В донском парке «Лога» спасли аиста со сломанным крылом. Об этом информирует фонд парка 22 октября.

Аист оказался в руках врачей еще в июне. Его нашли со сломанным крылом недалеко от водонапорной башни. Оказалось, что родители выкинули птенца из гнезда, которое там находилось. Птицу назвали Боней.

Долгие месяцы ее пытались поднять на ноги специалисты. Затем аиста переселили в парк. Там ветврачи продолжили лечение. Давали антибиотики, противовирусные и витамины. Когда состояние здоровья улучшилось, Боню перевели в вольер к другим аистам.
Фото: парк «Лога».
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