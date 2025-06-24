В парке «Малинки» верблюда переместили в новый загон с помощью экскаватора

Фото: пресс служба парка Малинки

В парке «Малинки» двугорбого верблюда Тошу переместили в новый загон с помощью экскаватора. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы зоопарка.Животное весом почти 500 килограммов категорически не желало покидать свою территорию и отправляться на новую просторную площадку, где его ждали три самки. В такой ситуации сотрудникам парка пришлось вызывать соответствующую технику, чтобы перевести упрямого Тошу.В прошлом году уже перемещали Тошу на 100 метров в новый вольер, поскольку он не любит перемен в своей жизни.- Для комфортного проживания необходимо примерно 10 квадратных метров на одного, а у нас 3 самки и 1 самец будут жить на просторе — мы подготовили свыше 150 метров для них, — рассказала Элеонора Моргунова.После того как операция по транспортировке была успешно завершена, Тоша был счастлив в новом вольере.