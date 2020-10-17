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В донской столице в стационарах больниц находятся 1 036 пациентов с коронавирусом

В донской столице в стационарах больниц находятся 1 036 пациентов с коронавирусом
В донской столице в ковидных госпиталях находятся 1 036 пациентов c COVID-19. Информацию об этом предоставляет мэрия Ростова.

По состоянию на 19 октября 444 человека получают лечение в ЦГБ имени Семашко, остальные 592 инфицированных лечатся в городской больнице № 20.

За последние сутки инфекцию выявили у 45 ростовчан. Еще 79 человек заразились коронавирусом в Таганроге. Всего в области было подтверждено 289 новых инфекционных случаев.

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