Более 500 пациентов лечатся от коронавируса в госпиталях Ростова

В госпиталях Ростова, развернутых на базе Городской больницы №1 имени Н.А. Семашко и Городской больницы №20, от коронавируса лечатся 504 пациента. Об этом 31 августа сообщила мэрия.Больных с диагнозом «ковид» в названных лечебных учреждениях почти поровну: в Семашко – 257 пациентов, в Горбольнице №20 – 247. Под меднаблюдением с подозрением на COVID-19 находятся 2 360 дончан.Всего в Ростовской области новым вирусом болеют более двух тысяч человек. Свыше тысячи из них проходят лечение в госпиталях. В тяжелом состоянии 53 человека. Они подключены к аппаратам ИВЛ.