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На Дону коронавирусом заразились 2 645 человек

На Дону коронавирусом заразились 2 645 человек
В Ростовской области каждый день прибавляется около сотник заболевших COVID-19. Так, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у 131 человек. По состоянию на утро 19 мая в регионе выявили уже 2645 инфицированных. Такие данные можно найти на официальном портале правительства страны Стопкоронавирус.рф.

Примерно шестая часть пациентов лечатся в стационаре, остальные находятся дома и чувствуют себя удовлетворительно. В большинстве случаев течение болезни проходит бессимптомно, тогда наличие инфекции в организме можно определить только благодаря проведённым тестам.

С момента начала пандемии в России коронавирусом заразились 299 941 человек, из них за последние сутки — 9 263 от COVID-19 в стране умерли уже 2 837 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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