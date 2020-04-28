В Донецке на благоустройство соборной площади выделят более 36 миллионов рублей

Более 36 миллионов рублей планируют выделить на благоустройство соборной площади в Донецке. Информация о реконструкции участка появилась на официальном портале государственных закупок.Соборная территория имеет площадь 10,1 тысячи квадратных метров и располагается на пересечении переулка Госпитального и улицы Советской. Более 36 миллионов рублей планирует выделить на благоустройство площади «Управление ЖКХ, транспорта и связи городской администрации». В перечень работ входит установка 24 урн, сценического комплекса, 16 скамеек, обновленных ограждений, а также укладка асфальта, тротуаров, рассадка растений и пересадка деревьев.Сейчас идет поиск подрядчика для благоустройства территории. 6 мая заканчивается период подачи заявлений. После этого будет выбран победитель, который и займется соответствующими работами.