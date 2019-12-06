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В Ростове на благоустройство фонтанной площади и набережной потратят 5 млн рублей

В Ростове на благоустройство фонтанной площади и набережной потратят 5 млн рублей
На содержание и благоустройство фонтанной площади и парка на набережной в Ростове потратят почти пять миллионов рублей. Такую заявку на сайте госзакупок разместило управление благоустройства и лесного хозяйства города. Работы будут выполняться в первом квартале 2020 года: с 1 января по 31 марта.

В документации указано, что исполнитель должен практически ежедневно подметать скверы, убирать снег, приводить в порядок аллеи и пешеходные дорожки.

Электронный аукцион, с помощью которого определят победителя, пройдёт 20 декабря.

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