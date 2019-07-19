На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей



Более 5 миллионов рублей потратят на благоустройство Соборной площади в Ростове. Средства выделяют из городского бюджета.



Облагородить территорию подрядчик должен в течение десяти дней после подписания контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля.



Согласно информации на сайте госзакупок, на площади появится теневой навес со скамейками и цветочниками.





Также для ростовчан на территории обустроят парковку для пяти велосипедов.



Можно будет присесть на скамейку, устроенную по периметру цветочного вазона.

