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На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей

На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей
Более 5 миллионов рублей потратят на благоустройство Соборной площади в Ростове. Средства выделяют из городского бюджета.

Облагородить территорию подрядчик должен в течение десяти дней после подписания контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля.

Согласно информации на сайте госзакупок, на площади появится теневой навес со скамейками и цветочниками.
На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей

Также для ростовчан на территории обустроят парковку для пяти велосипедов.
На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей
Можно будет присесть на скамейку, устроенную по периметру цветочного вазона.
На благоустройство Соборной площади в Ростове выделили более 5 млн рублей

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