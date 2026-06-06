В день Симеона Столпника жителям Ростова посоветовали не срывать цветы шиповника

Фото: Нейросеть

По народному календарю 6 июня 2026 года связано с днем Симеона Столпника. В православной традиции в эту дату вспоминают святого Симеона из Каппадокии. В народе праздник также называют Шиповниковым или Свобориным днем. Считалось, что именно после цветения шиповника лето окончательно вступает в свои права.Преподобного Симеона Столпника также называли Дивногорцем. Он родился в 521 году в Антиохии. С раннего детства он отличался строгим образом жизни. После смерти родителей Симеон, по преданию, увидел видение, которое сильно повлияло на него. С тех пор он часто думал о смерти, загробной жизни и духовном пути.Симеон вел суровую монашескую жизнь. Он жил на столпе, почти не ел, пил только воду и постоянно молился. Со временем о его подвигах стали говорить в разных местах. Люди верили, что святой помогал попавшим в беду, исцелял больных и предсказывал будущее. Позже он переселился на пустынную гору, которую стали называть Дивной. Там он основал обитель и продолжил подвиги до самой смерти в 596 году.На Руси этот день связывали с шиповником. Растение называли свобориным деревом и приписывали ему особую силу. Считалось, что роса с его листьев помогает сохранить молодость и красоту. Девушки приходили к кустам на рассвете и просили растение поделиться красотой.В этот день было принято собирать листья и цветы шиповника. Люди верили, что 6 июня растение обладает целебными свойствами. Его лепестками лечили раны, отвар с медом использовали для очищения крови, а настой применяли при простуде. Также водой, настоянной на цветках шиповника, умывались для красоты и молодости.Хозяйки в этот день пекли пироги с луком. По поверью, такая выпечка привлекала в дом достаток. Если пирогами угощали соседей, благополучие должно было прийти и к ним. Также 6 июня считали подходящим днем для планов на будущее и откладывания денег. В старину кошелек клали на подоконник на сутки, чтобы Солнце и Луна «зарядили» его энергией богатства.День старались провести спокойно и радостно. Люди избегали ссор, грустных разговоров и жалоб. Считалось, что хорошее настроение помогает прогнать из дома тоску и печаль.При этом в Шиповников день не советовали срывать цветы шиповника и ломать его ветки. По приметам, такой поступок мог привести к болезням, потере близкого человека или разрыву с любимым. Также 6 июня не давали в долг деньги и продукты. Люди верили, что отданное в этот день уже не вернется.Не рекомендовалось плакать, ссориться, стирать, долго мыться и выносить мусор. Считалось, что вода может смыть удачу, а вместе с мусором из дома уйдут мир и достаток. Крупные траты тоже считались плохой приметой, так как могли привести к долгам.С этим днем связывали и погодные приметы. Если 6 июня шел дождь, ждали хороший урожай грибов. Цветение шиповника считали знаком, что до осени не будет холодов. Обильная роса утром предвещала ветер, а громкое кваканье лягушек обещало хорошую погоду. Если трава сильно пахла, ожидали дождь. Радуга после ливня считалась предвестником богатого урожая зерна.