Жителям Ростова напомнили, что в День Ивана Ветхопещерника нельзя поднимать чужие вещи

По народному календарю 2 мая отмечают День Ивана Ветхопещерника. В православной традиции Иоанн Палеолаврит считается примером стойкости, верности служению и душевного мира.Иоанн Ветхопещерник жил в VIII веке в Иудее. С юных лет он выбрал духовный путь, побывал в Иерусалиме, а затем поселился в лавре преподобного Харитона. Эта обитель находилась недалеко от Вифлеема у Мертвого моря и считалась одной из древнейших в Палестине. Именно поэтому святого и прозвали Ветхопещерником. По преданию, первый храм лавры располагался в пещере, где Иоанн совершал богослужения. Многие годы он провел в молитве, посте и уединении. Позже его рукоположили в сан пресвитера, но образ жизни он не изменил.Этот день связывали с весенним обновлением природы и жизни. Утром верующие шли в храм и молились о душевном покое, защите от бед и сохранности дома. Предки считали 2 мая удачным временем для важных дел, поездок и хозяйственных решений. Женщины выносили в поле чистое полотно как символ обновления и весны. Еще одной важной традицией была помощь нуждающимся. В этот день старались делиться едой, вещами и поддерживать тех, кто оказался в беде.На Руси верили, что весну нужно встречать в порядке, с добрыми мыслями и чистыми намерениями. Поэтому 2 мая старались не отказывать в помощи. Считалось, что равнодушие может обернуться болезнями, денежными трудностями и лишить дом благополучия.Также люди избегали всего, что могло навлечь беду. В этот день не советовали ходить в грязной или рваной одежде, оставлять дом в беспорядке, ссориться, грубить и сквернословить. Плохой приметой считалось поднимать чужие вещи и деньги, примерять чужую обувь, давать в долг и ходить в баню. Верили, что это может принести болезни, проблемы и лишить человека удачи.На Ивана Ветхопещерника люди внимательно следили за природой, чтобы понять, какими будут конец весны и лето. По приметам, дождливое утро сулило сухой июнь, теплая погода обещала скорое похолодание, а густая молодая трава считалась знаком хорошего урожая.