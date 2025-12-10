Жителям Ростова порекомендовали испечь пирог с повидлом в Романов день

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю 10 декабря празднуют Романов день. Его также называют Днем Знамения. Эта дата знаменовала окончание первой декады зимы.В эту дату верующие вспоминают икону Божией Матери «Знамение». С ней связано событие, которое произошло в 1170 году в Великом Новгороде. В тот год город подвергся осаде войска суздальского князя Андрея Боголюбского. Страна была раздроблена на множество удельных княжеств, которые погрязли в междоусобной борьбе.По преданию, во время молитвы архиепископ Новгородский Иоанн услышал голос, который повелевал вынести из храма икону Богородицы и разместить на городской стене. Во время осады одна из стрел пронзила икону. После этого лик Богородицы обратился к городу, а из ее глаз потекли слезы. Знамение вызвало смятение в рядах осаждавших и помогло новгородцам одержать победу.В этот же день церковь вспоминает преподобного Романа Антиохийского или Романа Чудотворца. Он жил в пятом веке и прославился даром чудотворения, так как исцелял любые болезни.Согласно традициям на Руси люди выходили рано утром на улицу и просили у ветра «выдуть» все напасти с печалями.Еще одной традицией этого дня был поиск рогов лося. Считалось, что они приносят большую удачу.Этот день посвящали домашним делам. Жители наводили порядок, занимались готовкой, общались с близкими и составляли планы на год.Также необходимо было совершать добрые дела. Предки верили, что добро в этот день обязательно вернется.Считается, что в этот день не следует заниматься рукоделием, пользоваться острыми и колющими предметами, а также рыбачить.10 декабря отлично подойдет для проведения досуга в кругу семьи. Также рекомендуется испечь пирог с повидлом.По поверьям, от погоды в декабре зависело, какими будут зима и будущий урожай. Яркие звезды 10 декабря предвещают морозы, а тусклое небо сулит оттепель. Иней на ветвях грозит затяжной зимой. А чириканье воробьев - к потеплению.