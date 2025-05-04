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В частном музее Ростовской области демонтировали памятник атаману Краснову

В частном музее Ростовской области демонтировали памятник атаману Краснову
В частном музее Ростовской области демонтировали памятник атаману Петру Краснову. Две скульптуры находились в станице Еланской. Об этом стало известно из сообщения Всероссийского казачьего сообщества.

4 мая правоохранительные органы привели в исполнение постановление Шолоховского суда о демонтаже памятника с изображением атамана-коллаборациониста Петра Краснова, который во время Великой Отечественной войны примкнул к нацистам.

Его владелец Владимир Мелихов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Было назначено наказание в виде административного штрафа.

Кроме скульптур, в музее нашли и другие экстремистские материалы с изображением нацистских пособников и преступников.
Фото: Всероссийское казачье сообщество
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