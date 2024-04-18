В Ростове демонтировали военный памятник «Зенитчикам неба»

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на улице Всесоюзной демонтировали памятник «Зенитчикам неба». Его отреставрируют и отправят в тур по городам России. Об этом 17 апреля сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.Сейчас памятник уже сняли с постамента. Он находится на реставрации и ближайшее время отправится на мероприятия в другие города. Зенитное орудие будут демонстрировать на ретро-поезде «Победа». Его покажут в Минеральных водах, Туапсе, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и Ростове-на-Дону.Во время отсутствия «зенитки» отреставрируют сам постамент, а ко Днб Победы его вернут на свое привычное место.Памятник «Зенитчикам неба» был установлен в честь девушек-зенитчиц 734-го зенитно-артиллерийского полка, которые героически погибли во время защиты Ростова-на-Дону.