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В Ростове демонтировали военный памятник «Зенитчикам неба»

В Ростове демонтировали военный памятник «Зенитчикам неба»
В Ростове на улице Всесоюзной демонтировали памятник «Зенитчикам неба». Его отреставрируют и отправят в тур по городам России. Об этом 17 апреля сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас памятник уже сняли с постамента. Он находится на реставрации и ближайшее время отправится на мероприятия в другие города. Зенитное орудие будут демонстрировать на ретро-поезде «Победа». Его покажут в Минеральных водах, Туапсе, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и Ростове-на-Дону.

Во время отсутствия «зенитки» отреставрируют сам постамент, а ко Днб Победы его вернут на свое привычное место.

Памятник «Зенитчикам неба» был установлен в честь девушек-зенитчиц 734-го зенитно-артиллерийского полка, которые героически погибли во время защиты Ростова-на-Дону.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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