В ЦГБ Ростова-на-Дону находятся 56 пациентов с коронавирусом

В Ростове-на-Дону остаётся самое большое количество заражённых коронавирусом в области. По состоянию на 21 апреля в городе зарегистрировано 108 случаев заболевания. За последние сутки выявлено восемь человек с COVID-19.В городской больнице № 1 имени Семашко, на базе которой развёрнут госпиталь, лежат 56 человек, из них 26 — ростовчане. Три пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За весь период в Ростове выздоровели 11 человек, всего по области — 15.В донской столице под медицинским наблюдением находятся 397 человек, включая 46 детей. Из них 11 лежат в обсерваторе.