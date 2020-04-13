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В Ростове-на-Дону один пациент с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии

В Ростове-на-Дону один пациент с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии
Состояние одного пациента с коронавирусом в Ростовской области ухудшилось. Об этом сообщили 15 апреля в правительстве региона.
По состоянию на сегодняшний день на Дону зарегистрировано 104 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердили шесть диагнозов. Всего за весь период выздоровели восемь пациентов.

Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, однако один заболевший находится в крайне тяжёлом состоянии. Он лежит в больнице Ростова-на-Дону. За жизнь пациента борются врачи. Он, а также ещё три человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Отметим, что у людей в крайне тяжёлом состоянии нарушены жизненные функции организма, на фоне чего ему требуется срочная и интенсивная помощь.

Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1 517 человек, из них дома на самоизоляции — 1 516.

От COVID-19 излечились восемь человек. У них болезнь протекала в лёгкой стадии.

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