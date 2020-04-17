В Ростове под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 45 детей

В Ростове-на-Дону зафиксировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявили 13 заболевших. Всего по состоянию на 20 апреля в донской больнице зафиксировано 100 пациентов с COVID-19.В администрации города сообщили, что под медицинским наблюдением находятся 416 человек, включая 45 детей. В обсерваторе лежат 12 пациентов, ещё 47 находятся в городской больнице имени Семашко. Все они приехали из регионов России или стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, некоторые контактировали с заболевшими. При первых симптомах у них возьмут тест на коронавирус.В Ростовской области зарегистрировано 292 случаев заболевания COVID-19. За весь период излечились 13 человек.