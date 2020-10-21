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В ЦГБ Азова набирают персонал из-за нехватки врачей

В ЦГБ Азова набирают персонал из-за нехватки врачей
Азовская больница страдает от нехватки врачей для работы с пациентами. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ЦГБ Азова.

Городская больница ищет врачей для оказания паллиативной медицинской помощи, анестезиолога-реаниматолога, психотерапевта, медицинскую сестру, санитарку, дезинфектора и фельдшера.

Недостаток медперсонала связан с критической ситуацией из-за COVID-19. Около 20 заражённых в сутки прибавляется в Азовском районе. Общее число больных коронавирусной инфекцией достигло 777 человек. Как отметили в пресс-службе больницы, врачи физически не справляются с таким огромным потоком инфицированных.

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