На Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся около 10 тысяч человек

В донском регионе около 10 тысяч человек с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей. О данных на 29 июня сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.За сутки количество обследуемых дончан увеличилось на 592 жителя. Таким образом общее число находящихся под медицинским наблюдением достигло 9 951 человека. Из них большинство (9 946) пребывают на самоизоляции по месту жительства. Врачи проверяли на наличие COVID-19 за весь период пандемии примерно 57 тысяч жителей Ростовской области.Всего в донском регионе диагноз «коронавирус» поставили 9 517 гражданам. Скончались от опасного вируса 120 пациентов.