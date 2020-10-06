В Ростове из-за нехватки врачей экстренно набирают персонал в инфекционные отделения
В Ростове-на-Дону не хватает врачей для работы не только в красных зонах, но и с пациентами, страдающими другими заболеваниями. Городская больница №7 ищет новые медицинские кадры в инфекционный стационар. Лечебное заведение опубликовало соответствующую информацию на официальной странице 8 октября.
Как стало известно, в больнице требуются врачи-терапевты, анестезиологи-реаниматологи. Их работа будет оплачиваться от 80 тысяч рублей. Также учреждение ищет медсестёр в палаты и процедурные кабинеты. Им готовы платить от 50 тысяч рублей.
Скорей всего, новый персонал будет работать с пациентами, старадающими внебольничной пневмонией и другими инфекционными заболеваниями. Ведь многих врачей перевели в новый ковидный госпиталь, поэтому в больницах обострилась проблема с нехваткой медиков.
Напомним, в настоящее время в Ростовской области заболеваемость COVID-19 среди медиков в девяти муниципалитетах составляет 65% от всех инфицированных врачей в регионе. По словам Татьяны Быковской, система здравоохранения в регионе может не выдержать нагрузки.