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В центре Ростова из-за ветра на припаркованное авто упал балкон жилого дома

В центре Ростова из-за ветра на припаркованное авто упал балкон жилого дома
Балкон жилого дома упал во время сильного ветра в Ростове. Происшествие случилось вечером 14 января на улице Большой Садовой, 15/40.

Ураганный ветер, обрушившийся на донскую столицу вечером в пятницу, заставил понервничать сотни горожан. Силой ветра снесло временные конструкции, рекламные щиты и стойки. Что уж говорить, даже самая главная ёлка города не выдержала ветра и обрушилась, едва не задев прохожих.

В старом фонде Ростова не выдержал балкон жилого дома. На фото видно, что части конструкции и домашний инвентарь разлетелись в разные стороны, повредив припаркованные авто.

Последствия стихии будут устранять в течение всех выходных. А вот владельцу повреждённого авто придётся долго ходить по разным инстанциям, чтобы получить компенсацию за порчу имущества.
Фото: соцсети.
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