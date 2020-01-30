В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон



Со здания в центре Ростова обрушился балкон. Происшествие случилось днём 4 февраля на улице Большая Садовая, 67.



Бетонное основание балкона рухнуло с третьего этажа на тротуар. К счастью, обломки никого не задели.



- На место направлено поисково-спасательная группа, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС. - Информация о происшествии доведена до заместителя главы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ.



Угрозы обрушения несущих конструкций нет. Здание, с которого упал балкон, арендует частная фирма. В результате инцидента никто не пострадал.