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В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон

В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон
Со здания в центре Ростова обрушился балкон. Происшествие случилось днём 4 февраля на улице Большая Садовая, 67.

Бетонное основание балкона рухнуло с третьего этажа на тротуар. К счастью, обломки никого не задели.

- На место направлено поисково-спасательная группа, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС. - Информация о происшествии доведена до заместителя главы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ.

Угрозы обрушения несущих конструкций нет. Здание, с которого упал балкон, арендует частная фирма. В результате инцидента никто не пострадал.

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