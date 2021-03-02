Жителей Ростова предупредили об усилении ветра

Управление ГО и ЧС предупредило жителей Ростова-на-Дону об усилении ветра. Его порывы утром и вечером 4 и 5 марта достигнут 65 километров в час. На дорогах появится гололедица.Ветер такой силы может повалить рекламные щиты, деревья, плохо укрепеленные конструкции и вызвать перебои в подаче электроэнергии. Горожанам следует держаться от них подальше и не парковать рядом машины. При скачках напряжения нужно отключить от питания все электроприборы.Водителям советуют соблюдать скорость и дистанцию, пешеходам – переходить проезжую часть только в установленных местах.