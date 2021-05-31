В Ростове из-за сильного ветра дерево упало на припаркованное авто

В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованный автомобиль. Ствол обрушился на машину 2 июня во время непогоды.Как видно на фото, отечественную легковушку поставили у дома №1 на улице 23-й Линии (пересечение с площадью Свободы). Ночью и утром в городе были ливни с грозой и шквалистый ветер. Скорее всего, порывы воздушных масс настолько усилились, что смогли повалить дерево. Его ствол угодил прямо на крышу ВАЗа. Стекла автомобиля чудом уцелели после удара. Видимых повреждений тоже нет, но крышу владельцу все-таки придется ремонтировать.В связи с непогодой не рекомендуется ходить под ветками старых сухих деревьев, а также нужно избегать слабозакрепленных конструкций, по возможности ограничить пребывание на улице. Водителям также стоит соблюдать осторожность и не парковать транспорт под деревьями.В случае, если на машину упадет тяжелый предмет (в том числе ствол или ветки), владельцу необходимо будет обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После этого владелец авто может обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.