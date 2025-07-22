Фото: Ростов.ру

В центре Ростова больше месяца нет горячей воды. Жители Кировского и Ленинского районов массово жалуются на это в телеграм-канале мэра.Екатерина из Кировского района отметила, что воду отключили в начале июля. Обещали дать 17 числа, но они до сих пор моются из тазика.На пересечении улиц Пушкинской и Журавлева горячей воды нет с 23 июня.В городской администрации объяснили, что с 23 июня по 17 июля проверяли тепловые сети. Теперь до конца месяца будут устранять дефекты.Горячую воду обещают дать не раньше 31 июля.