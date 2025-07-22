Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова больше месяца нет горячей воды

В центре Ростова больше месяца нет горячей воды
В центре Ростова больше месяца нет горячей воды. Жители Кировского и Ленинского районов массово жалуются на это в телеграм-канале мэра.

Екатерина из Кировского района отметила, что воду отключили в начале июля. Обещали дать 17 числа, но они до сих пор моются из тазика.

На пересечении улиц Пушкинской и Журавлева горячей воды нет с 23 июня.

В городской администрации объяснили, что с 23 июня по 17 июля проверяли тепловые сети. Теперь до конца месяца будут устранять дефекты.

Горячую воду обещают дать не раньше 31 июля.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.