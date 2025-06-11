В праздничные выходные в Ростове прогнозируют похолодание до +13 градусов

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Дожди, грозы и похолодание до +13 градусов ожидаются на праздничных выходных в Ростове. Об этом сообщили в Гисметео.В четверг, 12 июня, к обеду воздух прогреется до +27 градусов. К вечеру температура опустится до +16 градусов. В этот день пройдет небольшой дождь.В пятницу днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. Осадков не ожидается.В субботу, 14 июня, в полдень температура воздуха поднимется до +24 градусов. А ночью она опустится до +16 градусов. Как и в пятницу, в субботу осадков не ожидается.В воскресенье, 15 июня, днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой.На праздничных выходных в Ростове синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, до 12 метров в секунду.