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На выходных в Ростове прогнозируют похолодание до +10 градусов и дожди

На выходных в Ростове прогнозируют похолодание до +10 градусов и дожди

На выходных в Ростове прогнозируют похолодание до +10 градусов ночью и дожди. Об этом сообщили специалисты Росгидрометцентра 3 сентября.

Так, уже в пятницу температура не поднимется выше +18 градусов. Тучи не скроются с неба до конца дня. После обеда синоптики обещают дождь. Скорость ветра поднимется до 5-7 метров в секунду.

В субботу утром столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Небо над городом обещает быть чистым. Скорость ветра снизится с 3 до 6 метров в секунду. К вечеру температура поднимется до +20 градусов.

В ночь на воскресенье пройдут дожди. И до обеда день будет сопровождаться переменной облачностью. Сильного ветра ждать не стоит, скорость будет от 1 до 3 метров в секунду. Температура к вечеру поднимется до +19 градусов.

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