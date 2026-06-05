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В первые выходные июня в Ростове потеплеет до +27 градусов

В первые выходные июня в Ростове потеплеет до +27 градусов
В первые выходные июня в Ростове ожидается жара до +27 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гисметео.

В субботу, 6 июня, в городе будет малооблачно. Осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью температура опустится до +22.

В воскресенье, 7 июня, также ожидается малооблачная погода. Дождей в этот день не будет. Температура воздуха поднимется до +27 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +21.

Также в воскресенье прогнозируют умеренный ветер. Его порывы могут достигать восьми метров в секунду.
Фото: Дондей
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