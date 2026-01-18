В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до -29 градусов

Фото: Дондей; Антонина Пшеничная

В Ростовской области с 18 по 19 января ожидается похолодание и со снежными осадками. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.По данным метеорологов, в эти дни прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами в донском регионе пойдет небольшой снег. На дорогах будет наблюдаться гололедно-изморозевое явление. Будет сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду, а местами - до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах ночью понизится до -29 градусов. Днем будет не выше -6 градусов.