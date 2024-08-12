В Ростовской области в ближайшие сутки похолодает до +8 градусов

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Синоптики прогнозируют похолодание в Ростовской области до +8 градусов. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.По данным специалистов, с 11 по 12 августа в регионе будет облачно. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров ночью опустятся до +16…+21 градуса, местами - до +10 градусов. А днем потеплеет до +22…+27 градусов, по югу - до +30 градусов. При грозе ветер усилится до 15-20 метров в секунду.Во вторник, 13 августа, температура воздуха достигнет +23…+28 градусов, по югу - до +30 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +14…+19 градусов, а местами - до +8 градусов. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду.