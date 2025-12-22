В последнюю рабочую неделю года в Ростовской области похолодает до -17 градусов

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в последнюю рабочую неделю года похолодает до -17 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.Небольшой дождь с мокрым снегом в регионе должен пройти уже 22 декабря. Кроме того, ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Днем ветер может усилиться до 7-12 метров в секунду. Ночью похолодает до -4…+1 градусов, при прояснениях до -6 градусов. Днем потеплеет до -1…+4 градусов.Температура воздуха 23 декабря ночью опустится до -4…+1 градусов, днём до -1…4 градусов. Уже 24 декабря погода ухудшится. Местами ожидаются снег и мокрый снег. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах изморозевые явления. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6 градусов, а при прояснениях до -12 градусов, в крайних северных районах до -17 градусов. Днём по северной половине -7…-12 градусов, а по южной половине 0…-5 градусов.