Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В последнюю рабочую неделю года в Ростовской области похолодает до -17 градусов

В последнюю рабочую неделю года в Ростовской области похолодает до -17 градусов
В Ростовской области в последнюю рабочую неделю года похолодает до -17 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.

Небольшой дождь с мокрым снегом в регионе должен пройти уже 22 декабря. Кроме того, ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Днем ветер может усилиться до 7-12 метров в секунду. Ночью похолодает до -4…+1 градусов, при прояснениях до -6 градусов. Днем потеплеет до -1…+4 градусов.

Температура воздуха 23 декабря ночью опустится до -4…+1 градусов, днём до -1…4 градусов. Уже 24 декабря погода ухудшится. Местами ожидаются снег и мокрый снег. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах изморозевые явления. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -1…-6 градусов, а при прояснениях до -12 градусов, в крайних северных районах до -17 градусов. Днём по северной половине -7…-12 градусов, а по южной половине 0…-5 градусов.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.