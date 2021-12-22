В ближайшие сутки Ростов накроет ураганным ветром

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Ростов накроет ураганным ветром. Непогода разыграется 25 и 26 декабря.По информации ГО и ЧС, возможны порывы до 20 метров в секунду, или 72 километров в час. На выходных жителям донской столицы рекомендуется по возможности не выходить из дома. Оказавшись на улице, стоит держаться подальше от слабозакрепленных конструкций, деревьев и проводов. Автомобилистам нужно парковаться на специальных площадках.Помимо ветра, в городе сохранится гололедица. Водителей авто также просят не лихачить и соблюдать дистанцию на дорогах, чтобы избежать ДТП. Пешеходам предстоит быть особенно внимательными. Прежде чем переходить проезжую часть, стоит убедиться, что автомобилисты готовы притормозить. На обувь лучше заранее надеть ледоступы.