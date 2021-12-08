На выходных Ростов накроет ураганным ветром

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В выходные Ростов накроет ураганным ветром. Об этом предупреждают специалисты ГО и ЧС вечером 10 декабря.По данным синоптиков, 11 и 12 декабря в Ростове ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим жителям города нужно быть предельно внимательными. Из-за ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.Не стоит оставлять свои машины под слабозакрепленными конструкциями и аварийными деревьями, чтобы при сильном ветре они не повредили их. Не надо подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, а также по возможности лучше вообще остаться дома.В случае непредвиденной ситуации звоните по номеру: 112.