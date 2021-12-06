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Туман и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие сутки

Туман и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие сутки
В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается сильный ветер. Порывы воздушных масс 8 декабря достигнут 65 километров в час (или 18 метров в секунду)

Донские спасатели предупредили местных жителей о возможных падениях деревьев и рекламных щитов. Поэтому пешеходам стоит держаться подальше от хлипких конструкций и электропроводов. Автомобилистам рекомендуется оставлять транспорт на парковочных площадках.

Кроме того, некоторые города и районы Дона накроет туман в утреннее и вечернее время суток. Ситуацию на дорогах усугубит и небольшой дождь. Водителям стоит быть особенно внимательными и не лихачить.
Фото: yugtimes.com.
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