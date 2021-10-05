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Ураганный ветер накроет Ростов-на-Дону

Ураганный ветер накроет Ростов-на-Дону
Ростов в ближайшие сутки накроет сильными ветрами. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в администрации города.

В течение двух суток, 8 и 9 октября, в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах - соблюдать боковой интервал и дистанцию. Пешеходы должны иметь на одежде светоотражающие элементы.

В случае ЧС звоните по номеру 112.
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