Ураганный ветер накроет Ростов-на-Дону

Ростов в ближайшие сутки накроет сильными ветрами. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в администрации города.В течение двух суток, 8 и 9 октября, в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах - соблюдать боковой интервал и дистанцию. Пешеходы должны иметь на одежде светоотражающие элементы.В случае ЧС звоните по номеру 112.