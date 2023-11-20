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В ближайшие сутки на Дону ожидаются туман и мокрый снег

В ближайшие сутки на Дону ожидаются туман и мокрый снег
В донском регионе снова ожидаются мокрый снег и туман. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.

Так, 21 ноября в большинстве муниципалитетов прогнозируется налипание мокрого снега. Осадки пройдут почти во всех районах. Из-за непогоды на донских трассах ухудшится видимость. Водителей предупреждают о том, что необходимо соблюдать дистанцию во время движения и избегать резких маневров. Пешеходам советуют носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы автомобилисты их смогли увидеть и затормозить.
Фото: Денис Демков
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