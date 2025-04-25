В ближайшие дни в Ростовской области похолодает до - 5 градусов

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области ожидается похолодание до -5 градусов. О резком изменении погоды сообщили в Ростовском гидрометцентре.Так, по прогнозу синоптиков, с 27 по 30 апреля столбики термометра опустятся до -1...-5 градусов. В эти дни также ожидаются сильные дожди и ветер, который достигнет скорости 24 метров в секунду.Внезапное снижение температуры в Ростовской области может оказать негативное воздействие на урожай, особенно если оно происходит после тёплой погоды. В таких условиях растения не успевают приспособиться к новым условиям.