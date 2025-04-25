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В ближайшие дни в Ростовской области похолодает до - 5 градусов

В ближайшие дни в Ростовской области похолодает до - 5 градусов
В Ростовской области ожидается похолодание до -5 градусов. О резком изменении погоды сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Так, по прогнозу синоптиков, с 27 по 30 апреля столбики термометра опустятся до -1...-5 градусов. В эти дни также ожидаются сильные дожди и ветер, который достигнет скорости 24 метров в секунду.

Внезапное снижение температуры в Ростовской области может оказать негативное воздействие на урожай, особенно если оно происходит после тёплой погоды. В таких условиях растения не успевают приспособиться к новым условиям.
Фото: ГУ МЧС РО
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