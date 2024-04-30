Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 30 апреля похолодает до +11 градусов

В Ростове 30 апреля похолодает до +11 градусов
В Ростове-на-Дону 30 апреля ожидается похолодание. Информацию сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, днем 30 апреля ожидается облачная погода. Столбики термометров днем достигнут +18 градусов. К вечеру температура воздуха опустится до +11 градусов.

На следующий день погода ухудшится. Ночью и утром пройдет небольшой дождь в сочетании с грозой. Столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов. Днем температура воздуха достигнет +20…+22 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а при грозе - до 12-14 метров в секунду.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.