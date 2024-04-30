В Ростове 30 апреля похолодает до +11 градусов

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону 30 апреля ожидается похолодание. Информацию сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, днем 30 апреля ожидается облачная погода. Столбики термометров днем достигнут +18 градусов. К вечеру температура воздуха опустится до +11 градусов.На следующий день погода ухудшится. Ночью и утром пройдет небольшой дождь в сочетании с грозой. Столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов. Днем температура воздуха достигнет +20…+22 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а при грозе - до 12-14 метров в секунду.