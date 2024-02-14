Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Ростовскую область идет похолодание до -13 градусов

На Ростовскую область идет похолодание до -13 градусов
На Ростовскую область идет существенное похолодание. Уже в ближайшие сутки в донском регионе столбики термометров опустятся до -13 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже ночью 15 февраля в Ростовской области ожидаются заморозки до -3 градусов. На севере похолодает до -9 градусов. В сочетании с ветром до 18 метров в секунду ожидается гололед, обрывы проводов ЛЭП, деревьев.

Уже к ночи на севере региона похолодает до -13 градусов. На юге ожидается похолодание до -3...-8 градусов. Днём столбики чуть поднимутся, но всего лишь до -3…-8 градусов на севере и по югу - до -2.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.