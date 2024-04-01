В Ростовской области с 3 апреля прогнозируют дожди и грозы

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В Ростовской области синоптики обещают дожди и грозы в ближайшие сутки. Информацию сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По данным синоптиков, 3 апреля во второй половине дня будут лить дожди в сочетании с грозой. Температура воздуха днем достигнет +20…+22 градусов, а ночью похолодает до +7…+12 градусов, по востоку - до +3. Ветер усилится до 16 метров в секунду.Аналогичная погода ожидается и на следующий день. Температура воздуха прогреется до +12…+17 градусов, по югу - до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов. Скорость порывов воздушных масс достигнет 6-11 метров в секунду, при грозе - до 17 метров в секунду.