На Дону психически больного мужчину подозревают в убийстве матери топором

Жителя Ростовской области подозревают в жестоком убийстве матери. Об этом стало известно 3 июня.Ужасная ситуация произошла 29 мая в хуторе Балабинка Семикаракорского района. По версии следствия, 38-летний мужчина, находясь у себя дома, напал на 65-летнюю мать и 34-летнюю сестру. Он схватил топор и нанёс не менее шести ударов по голове топором пенсионерке, два удара по голове и туловищу – сестре. От полученных травм мать подозреваемого скончалась на месте. Вторую пострадавшую госпитализировали.В отношении дончанина возбудили дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».Известно, что он состоит на учёте у врача-психиатра. Все обстоятельства происшествия устанавливают.