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На Дону психически больного мужчину подозревают в убийстве матери топором

На Дону психически больного мужчину подозревают в убийстве матери топором
Жителя Ростовской области подозревают в жестоком убийстве матери. Об этом стало известно 3 июня.

Ужасная ситуация произошла 29 мая в хуторе Балабинка Семикаракорского района. По версии следствия, 38-летний мужчина, находясь у себя дома, напал на 65-летнюю мать и 34-летнюю сестру. Он схватил топор и нанёс не менее шести ударов по голове топором пенсионерке, два удара по голове и туловищу – сестре. От полученных травм мать подозреваемого скончалась на месте. Вторую пострадавшую госпитализировали.

В отношении дончанина возбудили дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что он состоит на учёте у врача-психиатра. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

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