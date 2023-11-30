В Шахтах подозреваемого в убийстве 37-летней женщины закрыли в СИЗО

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Шахтинский городской суд Ростовской области избрал меру пресечения в отношении 43-летнего Евгения Денисова. Мужчину подозревают в убийстве 37-летней Ирины Теняевой.В ходе расследования выяснилось, что 17 ноября Теняева совместно со своим знакомым выпивала в одной из квартир города Шахты. Время близилось к вечеру, и мужчина отправился провожать подругу. В пути между ними завязался конфликт, подонок схватил нож и ударил несколько раз Ирину в область шеи и груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Подозреваемый спрятал ее тело в лесополосе и скрылся.Правоохранители задержали подозреваемого. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 27 января 2024 года.Напомним, ранее пропавшую Ирину Теняеву больше недели разыскивали родственники. Через некоторое время ее труп нашли в лесополосе.