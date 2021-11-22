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В Батайске разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Батайске разыскивают 55-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Батайске несколько дней разыскивают мужчину, пропавшего без вести. 55-летний Юрий Аветисян не выходит на связь с близкими с 21 ноября.

В тот день горожанин ушел из дома. Он не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день. Родственники забили тревогу. Юрий нуждался в медпомоши, а они не знали, куда он мог направиться. Тогда близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 155 сантиметров, телосложение - худощавое. У Юрия седые длинные волосы и борода, глаза - карие. Последний раз его видели в темно-серых брюках, черной куртке и белых кроссовках.

Если вам известно что-либо о местонахождении Юрия Аветисяна, сообщите по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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