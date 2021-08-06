В Ростове 22-летний парень пропал без вести

В Ростове разыскивают 22-летнего парня, пропавшего без вести. Виктор Тихий почти неделю не выходит на связь с близкими.Горожанин ушел из дома 5 августа и до сих пор не вернулся. Родные пытались найти Виктора самостоятельно, но не смогли. Тогда обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У пропавшего темно-русые короткие волосы, карие глаза, телосложение худощавое. Рост парня составляет 176 сантиметров.Если вам известно что-либо о местонахождении Виктора Тихого, сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 либо 112.