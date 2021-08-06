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В Ростове 22-летний парень пропал без вести

В Ростове 22-летний парень пропал без вести
В Ростове разыскивают 22-летнего парня, пропавшего без вести. Виктор Тихий почти неделю не выходит на связь с близкими.

Горожанин ушел из дома 5 августа и до сих пор не вернулся. Родные пытались найти Виктора самостоятельно, но не смогли. Тогда обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У пропавшего темно-русые короткие волосы, карие глаза, телосложение худощавое. Рост парня составляет 176 сантиметров.

Если вам известно что-либо о местонахождении Виктора Тихого, сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 либо 112.

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