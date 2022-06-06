В Батайске пропал без вести 17-летний парень

Фото: DonDay

В городе Батайске Ростовской области пропал без вести 17-летний парень. Эдуард Косяков не выходит на связь с родными уже четверо суток.Как сообщает портал DonDay.ru, молодой человек живет в одном из домов на улице Николая Кулиша. Вечером 3 июня он сказала родным, что пойдет погулять, но обратно так и не вернулся. Не дождавшись Эдуарда домой, родственники мальчика сообщили обо всем в полицию. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.На вид парню - 15-17 лет. У него худощавое телосложение, рост - 160-168 сантиметров, волосы темного цвета, карие глаза. В день пропажи он был одет в футболку белого цвета, пляжные шорты с изображением рыб, темную кепку и черные кроссовки с белой подошвой.Если вам станет что-либо известно о местонахождении Эдуарда Косякова, просим вас сообщить по номерам телефонов: 02 или 8 (86354) 5-74-00.